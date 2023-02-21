Путин: Победить Россию на поле боя невозможно

Желающие нанести России стратегическое поражение не отдают себе отчёт в том, что нашу страну невозможно победить на поле боя. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию, которое в эти минуты проходит в Гостином дворе.

"Мы именно так это всё и понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать. Потому что в этом случае речь идёт уже о существовании нашей страны. Но они также не могут не отдавать себе отчёт в том, что победить Россию на поле боя невозможно", — заявил глава государства.