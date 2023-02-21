Путин: Победить Россию на поле боя невозможно
Желающие нанести России стратегическое поражение не отдают себе отчёт в том, что нашу страну невозможно победить на поле боя. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию, которое в эти минуты проходит в Гостином дворе.
Российский лидер подчеркнул, что западные страны не скрывают намерений нанести России поражение и перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Путин предупредил, что Москва будет реагировать на это соответствующим образом.
"Мы именно так это всё и понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать. Потому что в этом случае речь идёт уже о существовании нашей страны. Но они также не могут не отдавать себе отчёт в том, что победить Россию на поле боя невозможно", — заявил глава государства.
Напомним, послание главы государства Владимира Путина — первое с момента начала специальной военной операции на Украине. Выступление президент начал с темы специальной военной операции, напомнив, какие обстоятельства послужили причиной её начала в феврале прошлого года. В ходе него Путин также разоблачил подлог и жестокую ложь Запада под видом обещаний о мире в Донбассе и озвучил главную цель элит Запада.
LIFE / Павел Баранов