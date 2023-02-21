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21 февраля, 09:58

Путин: Победить Россию на поле боя невозможно

Желающие нанести России стратегическое поражение не отдают себе отчёт в том, что нашу страну невозможно победить на поле боя. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию, которое в эти минуты проходит в Гостином дворе.

Российский лидер подчеркнул, что западные страны не скрывают намерений нанести России поражение и перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Путин предупредил, что Москва будет реагировать на это соответствующим образом.

"Мы именно так это всё и понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать. Потому что в этом случае речь идёт уже о существовании нашей страны. Но они также не могут не отдавать себе отчёт в том, что победить Россию на поле боя невозможно", — заявил глава государства.

Президент Путин: Россия защищает свой дом и жизни людей, а цель Запада — безграничная власть

Президент Путин: Россия защищает свой дом и жизни людей, а цель Запада — безграничная власть

Напомним, послание главы государства Владимира Путина — первое с момента начала специальной военной операции на Украине. Выступление президент начал с темы специальной военной операции, напомнив, какие обстоятельства послужили причиной её начала в феврале прошлого года. В ходе него Путин также разоблачил подлог и жестокую ложь Запада под видом обещаний о мире в Донбассе и озвучил главную цель элит Запада.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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