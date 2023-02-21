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21 февраля, 09:43

Президент Путин: Россия защищает свой дом и жизни людей, а цель Запада — безграничная власть

Россия защищает свой дом и жизни людей, в то время как цель Запада состоит в безграничной власти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию, которое глава государства оглашает сегодня в Гостином Дворе.

"Мы защищаем жизни людей, свой родной дом, а цель Запада — безграничная власть", — подчеркнул Путин.

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В ходе послания глава государства также заявил, что западные страны поддержали кровавый переворот на Украине в 2014 году, в том числе материально. По словам Путина, в основу тех событий были заложены русофобия и крайне агрессивный национализм, который сегодня можно наблюдать на Украине.

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kremlin.ru

Никита Никонов
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