Путин назвал целью СВО самооборону и защиту людей от неонацистского режима

Специальная военная операция была начата Россией, чтобы защитить людей, обеспечить безопасность страны и ликвидировать угрозу, исходившую от украинского неонацистского режима. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении СВО", — сказал глава государства в Послании Федеральному собранию.