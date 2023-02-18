Al Mayadeen: Путин началом спецоперации нанёс США упреждающий удар

Президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию на Украине, чтобы помешать Америке развалить РФ. Таким образом Путин спасал свою страну, заключил обозреватель Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани. По его мнению, российскому лидеру удалось разгадать американский план, так как он был свидетелем распада восточноевропейских государств, развала СССР.

"Поэтому он сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединённых Штатах, — совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине. Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой", — пояснил Ахмед Муса Хомани.

Он отметил, что план США заключался в ослаблении России и обнесении её забором. Однако у Путина получилось преодолеть все трудности и вывести страну на мировую арену, подчеркнул обозреватель. По его мнению, США болезненно отнеслись к возвращению РФ на международную арену. При этом Москва имела мощный экономический потенциал и всестороннюю открытость миру.