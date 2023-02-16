Столтенберг признался, что в ночь на 24 февраля 2022-го знал о начале СВО и пошёл спать

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что прекрасно знал о начале Россией спецоперации на Украине, однако отправился спать в ночь на 24 февраля 2022 года. Об этом он рассказал в интервью France Press.

"Я пошёл в кровать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какое-то время, через несколько часов, кто-то меня разбудит, и это именно то, что произошло", — сказал он.

По его словам, рано утром раздался телефонный звонок и ему доложили о начале российской спецоперации, но никакого эффекта эта новость не произвела. "Неудивительно, потому что мы знали", — подчеркнул Столтенберг.