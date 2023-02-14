Песков: НАТО подтверждает свою враждебность к России каждый день

НАТО является враждебной для России организацией и подтверждает это каждый день. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Североатлантический альянс изо всех сил пытается обозначить свою вовлечённость в украинский конфликт и делает это "как можно чётче".