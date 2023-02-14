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14 февраля, 10:09

Песков: НАТО подтверждает свою враждебность к России каждый день

НАТО является враждебной для России организацией и подтверждает это каждый день. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Североатлантический альянс изо всех сил пытается обозначить свою вовлечённость в украинский конфликт и делает это "как можно чётче".

"НАТО — это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день", подчеркнул представитель Кремля.

В НАТО решили обсудить поставку Киеву истребителей

В НАТО решили обсудить поставку Киеву истребителей

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что организация начала готовиться к конфликту на Украине ещё в 2014 году. А до этого и постпред РФ при ООН Василий Небензя ответил тем, кто считает, что конфликт на Украине начался в 2022 году. Он подчеркнул, что Минские соглашения — пример провала превентивной деятельности Организации Объединённых Наций.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев
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