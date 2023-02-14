Песков: НАТО подтверждает свою враждебность к России каждый день
НАТО является враждебной для России организацией и подтверждает это каждый день. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Североатлантический альянс изо всех сил пытается обозначить свою вовлечённость в украинский конфликт и делает это "как можно чётче".
"НАТО — это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день", — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что организация начала готовиться к конфликту на Украине ещё в 2014 году. А до этого и постпред РФ при ООН Василий Небензя ответил тем, кто считает, что конфликт на Украине начался в 2022 году. Он подчеркнул, что Минские соглашения — пример провала превентивной деятельности Организации Объединённых Наций.
ТАСС / Валерий Шарифулин