Минские соглашения являются примером провала превентивной деятельности Организации Объединённых Наций. Об этом в беседе с RT заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Минские соглашения — это пример провала превентивной деятельности ООН. Дело в том, что если бы они добросовестно исполнялись, то не случилось бы того, что сейчас происходит", — сказал он.

Как подчеркнул Небензя, на Украине, а также в Германии и Франции, делая заявление о Минских соглашениях, признались, что эти договорённости были обманом с целью выиграть время для Незалежной. На самом деле, продолжил политик, их и не собирались выполнять. И тем, кто считает, что конфликтная ситуация на Украине началась в 2022 году, Москва отвечает так: "У вас неверная хронология".

"Это началось девять лет назад. Девять лет назад мы умоляли вас прислушаться к нам, но никто этого делать не стал", — заявил Небензя.