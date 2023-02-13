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13 февраля, 13:28

Небензя ответил тем, кто считает, что конфликт на Украине начался в 2022 году

Небензя: Минские соглашения — пример провала превентивной деятельности ООН

Минские соглашения являются примером провала превентивной деятельности Организации Объединённых Наций. Об этом в беседе с RT заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Минские соглашения — это пример провала превентивной деятельности ООН. Дело в том, что если бы они добросовестно исполнялись, то не случилось бы того, что сейчас происходит", — сказал он.

Как подчеркнул Небензя, на Украине, а также в Германии и Франции, делая заявление о Минских соглашениях, признались, что эти договорённости были обманом с целью выиграть время для Незалежной. На самом деле, продолжил политик, их и не собирались выполнять. И тем, кто считает, что конфликтная ситуация на Украине началась в 2022 году, Москва отвечает так: "У вас неверная хронология".

"Это началось девять лет назад. Девять лет назад мы умоляли вас прислушаться к нам, но никто этого делать не стал", — заявил Небензя.

Минский процесс доказывает, что Запад никогда не хотел мира, заявил финский политолог

Минский процесс доказывает, что Запад никогда не хотел мира, заявил финский политолог

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в интервью немецкому изданию Spiegel, что не планировал выполнять Минские соглашения и лично жаловался бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону на то, что исполнить договорённости якобы невозможно.

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ТАСС / Zuma

Светлана Оперук
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