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9 февраля, 15:33

Зеленский признался в интервью Spiegel, что не собирался исполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский признался в интервью немецкому изданию Spiegel, что не планировал выполнять Минские соглашения и лично жаловался бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону на то, что воплотить их в жизнь якобы невозможно.

"Что касается Минских соглашений в целом, я говорил Эмманюэлю Макрону и Ангеле Меркель: "Мы не сможем их так реализовать", — заявил политик.

Со слов Зеленского, то же самое он сказал президенту России Владимиру Путину на первой и последней встрече с ним в "нормандском формате" в 2019 году.

"Я сказал ему то же, что и двум другим. Они удивились и ответили: "Если бы мы знали заранее, что вы измените смысл нашей встречи, то проблемы были бы ещё до саммита", пересказал украинский лидер беседу участников "нормандской четвёрки".

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Напомним, что в декабре 2022 года Меркель открыто назвала целью Минских соглашений выиграть время для Украины, вслед за нею откровенное признание о цели документа сделал и бывший президент Франции Франсуа Олланд. А ранее и бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что подписанные в 2015 году Минские соглашения дали время стране провести реформу армии и создать международную коалицию против России.


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Getty Images / Thierry Monasse

Марина Калегина
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