Зеленский признался в интервью Spiegel, что не собирался исполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский признался в интервью немецкому изданию Spiegel, что не планировал выполнять Минские соглашения и лично жаловался бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону на то, что воплотить их в жизнь якобы невозможно.

"Что касается Минских соглашений в целом, я говорил Эмманюэлю Макрону и Ангеле Меркель: "Мы не сможем их так реализовать", — заявил политик.

Со слов Зеленского, то же самое он сказал президенту России Владимиру Путину на первой и последней встрече с ним в "нормандском формате" в 2019 году.