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9 февраля, 15:23

Путин назвал большой трагедией взрыв газа в жилом доме в Новосибирске

Президент РФ Владимир Путин назвал большой трагедией взрыв газа в жилом доме в Новосибирске. Глава государства выразил соболезнования родным погибших, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и пообещал оказать необходимую помощь.

"У вас, к огромному сожалению, большая трагедия произошла, связанная со взрывом газа", — сказал президент губернатору Новосибирской области Андрею Травникову во время церемонии открытия новых аэропортов. "И я, и все, кто здесь сегодня собирался, выражаем искренние слова соболезнования всем пострадавшим и семьям пострадавших. Желаем выздоровления всем, кто в этом нуждается, кто получил какие-то травмы".

Путин также выразил готовность помочь региону справиться с трагическим происшествием.

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Напомним, 9 февраля в новосибирской пятиэтажке прогремел взрыв. В результате обрушилось два подъезда, погибло, по последним данным, восемь жильцов. При этом накануне трагедии люди жаловались на запах газа. Уже задержаны два сотрудника компании, которая проводила техобслуживание газовых плит.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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