Путин назвал большой трагедией взрыв газа в жилом доме в Новосибирске

"У вас, к огромному сожалению, большая трагедия произошла, связанная со взрывом газа", — сказал президент губернатору Новосибирской области Андрею Травникову во время церемонии открытия новых аэропортов. — "И я, и все, кто здесь сегодня собирался, выражаем искренние слова соболезнования всем пострадавшим и семьям пострадавших. Желаем выздоровления всем, кто в этом нуждается, кто получил какие-то травмы".