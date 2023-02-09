Путин назвал большой трагедией взрыв газа в жилом доме в Новосибирске
Президент РФ Владимир Путин назвал большой трагедией взрыв газа в жилом доме в Новосибирске. Глава государства выразил соболезнования родным погибших, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и пообещал оказать необходимую помощь.
"У вас, к огромному сожалению, большая трагедия произошла, связанная со взрывом газа", — сказал президент губернатору Новосибирской области Андрею Травникову во время церемонии открытия новых аэропортов. — "И я, и все, кто здесь сегодня собирался, выражаем искренние слова соболезнования всем пострадавшим и семьям пострадавших. Желаем выздоровления всем, кто в этом нуждается, кто получил какие-то травмы".
Путин также выразил готовность помочь региону справиться с трагическим происшествием.
Напомним, 9 февраля в новосибирской пятиэтажке прогремел взрыв. В результате обрушилось два подъезда, погибло, по последним данным, восемь жильцов. При этом накануне трагедии люди жаловались на запах газа. Уже задержаны два сотрудника компании, которая проводила техобслуживание газовых плит.