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9 февраля, 14:10

Число жертв мощного взрыва и обрушения многоэтажки в Новосибирске достигло восьми

Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске выросло до восьми

Количество погибших при частичном обрушении пятиэтажки в Новосибирске увеличилось до восьми человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава Новосибирской области в Telegram.

"Уже восемь погибших. Под завалами нашли ещё одно тело", — заявили в пресс-службе.

К текущему моменту известно о ещё девяти пострадавших: семь жильцов с различными травмами остаются в больницах Новосибирска, двое были выписаны и отправлены на амбулаторное лечение.

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Напомним, трагедия случилась ранним утром 9 февраля. В результате взрыва газа в панельном доме в Новосибирске обрушилось два подъезда. Среди пострадавших и погибших есть дети. Основной причиной ЧП считается нарушение эксплуатации газового оборудования, накануне на запах газа жаловались жильцы. Дом решили не восстанавливать.

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СУ СК РФ по Новосибирской области

Ирина Фальке
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