Число жертв мощного взрыва и обрушения многоэтажки в Новосибирске достигло восьми
Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске выросло до восьми
Количество погибших при частичном обрушении пятиэтажки в Новосибирске увеличилось до восьми человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава Новосибирской области в Telegram.
"Уже восемь погибших. Под завалами нашли ещё одно тело", — заявили в пресс-службе.
К текущему моменту известно о ещё девяти пострадавших: семь жильцов с различными травмами остаются в больницах Новосибирска, двое были выписаны и отправлены на амбулаторное лечение.
Эксперт напомнил правила обращения с газом, чтобы трагедии, как в Ефремове и Новосибирске, не повторялись
Напомним, трагедия случилась ранним утром 9 февраля. В результате взрыва газа в панельном доме в Новосибирске обрушилось два подъезда. Среди пострадавших и погибших есть дети. Основной причиной ЧП считается нарушение эксплуатации газового оборудования, накануне на запах газа жаловались жильцы. Дом решили не восстанавливать.