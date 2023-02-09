Число жертв мощного взрыва и обрушения многоэтажки в Новосибирске достигло восьми

Количество погибших при частичном обрушении пятиэтажки в Новосибирске увеличилось до восьми человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава Новосибирской области в Telegram.

"Уже восемь погибших. Под завалами нашли ещё одно тело", — заявили в пресс-службе.

К текущему моменту известно о ещё девяти пострадавших: семь жильцов с различными травмами остаются в больницах Новосибирска, двое были выписаны и отправлены на амбулаторное лечение.