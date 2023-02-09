Эксперт напомнил правила обращения с газом, чтобы трагедии, как в Ефремове и Новосибирске, не повторялись

За последние три дня в России произошло два взрыва бытового газа: в Ефремове Тульской области и в Новосибирске рухнули подъезды в жилых пятиэтажках, погибли люди. Чтобы подобные трагедии не повторялись, эксперт по безопасности Михаил Макеев напомнил читателям Лайфа основные правила по обращению с газом.

"Самые частые причины (взрыва бытового газа — Прим. Лайфа) — это пренебрежение к технике безопасности при эксплуатации газового оборудования, несвоевременное обслуживание, несвоевременное регламентное обслуживание, несвоевременная замена газового оборудования на более современное, на более новое. И также ещё одна из причин — в холодное время года люди зачастую используют газовые плиты для отопления", — отметил наш собеседник.

Чтобы не допустить аварийных ситуаций, Макеев советует уделять газовому оборудованию пристальное внимание, использовать его строго по назначению, своевременно проводить регламентное обслуживание, не допускать к нему детей. Также эксперт напоминает, что ни в коем случае нельзя начинать перепланировку в квартире без согласования газовой службы, так как повреждения оборудования при ремонте — это ещё одна частая причина аварий.

"За это не такой большой штраф, но тут вопрос не денег, а тут вопрос в том, что могут быть жертвы человеческие, если кто-то решит сам заняться переносом газовой трубы, газового оборудования без согласования со специальными службами и без вызова соответствующего специалиста", — предостерёг Макеев.

Также он советует обращать внимание на запах газа, и неважно, где вы его почувствовали — в своей квартире, от соседской двери или просто в подъезде. Игнорировать это нельзя, нужно позвонить в газовую службу 04, либо 104. Также можно обратиться на единый номер 112 и рассказать диспетчеру о проблеме.