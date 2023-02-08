Лайф снял с коптера дом в Ефремове, где после взрыва разрушился целый подъезд
Лайф с высоты птичьего полёта снял пятиэтажку в Ефремове, где в результате взрыва газа оказался разрушен целый подъезд.
Спасатели продолжают разбирать завалы после взрыва газа в пятиэтажном доме в Тульской области. Видео © LIFE
На кадрах видно, что на месте всё ещё работают спасатели. К сегодняшнему утру они разобрали уже половину завалов, а также нашли тело пятого погибшего. При этом ещё трое могут до сих пор находиться под бетонными плитами.
Сразу после взрыва в панельном доме, построенном ещё в далёком 1968 году, эвакуировалось 212 человек. Часть из них разместили во временных пунктах, а остальные пока находятся у родственников.
Взрыв газа в пятиэтажном доме в Ефремове произошёл вчера. В результате оказалось повреждено два десятка квартир, под завалами находились люди, но семерых удалось достать живыми. Кстати, за несколько минут до трагедии одна из жительниц дома почуяла неладное и позвонила внучке с просьбой вызвать экстренные службы. По её словам, в квартире сильно чувствовался запах газа. Возбуждено уголовное дело, также в городе введён режим ЧС.
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