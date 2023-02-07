В Ефремове введён режим ЧС из-за взрыва газа в многоэтажном доме

"С нашей стороны объявлена ЧС, со стороны города, губернатор сказал, что каждой семье, каждому пострадавшему будет оказана помощь", — сообщил Балтабаев в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что в скором времени будет выпущен документ правительства области, регулирующий выплаты и поддержку семей пострадавших и погибших. На данный момент действуют пункты временного размещения для тех, кто пострадал. Организовано питание за счёт муниципалитета. Дальнейшие решения будут приниматься после обследования дома. Вполне возможен вариант предоставления жилья пострадавшим из маневренного фонда, подчеркнул Балтабаев.