"Приведёт к гражданским столкновениям": Украине предрекли диктатуру из-за Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украина встала на путь диктатуры
Президент Украины Владимир Зеленский приведёт страну к диктатуре, и случится это довольно скоро. Такой прогноз дал бывший советник второго лидера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
"Дальше Украина — теперь уже чётко — встала на путь диктатуры. Происходит переход от военной автократии к диктатуре, конечно, будут усиливаться репрессии внутри страны. Это так или иначе приведёт к гражданским столкновениям", — заявил Соскин.
Он отметил, что продление военного положения и приказ о мобилизации послужили рычагом киевского режима, позволяющим ему укреплять власть. Соскин считает, что в скором времени это может спровоцировать ужесточение контроля за бизнесом. А ещё эти указы чётко указывают на то, что мужчины в стране воспринимаются властью исключительно как "пушечное мясо", полагает экс-советник Кучмы. По его словам, совокупность неконституционных нормативных актов легитимирует диктатуру в Незалежной.
Ранее журналист и медиаэксперт Александр Малькевич рассказал о "технологии скотчизма", скрепляющей режим Зеленского.
YouTube / Олег Соскин