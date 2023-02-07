"Приведёт к гражданским столкновениям": Украине предрекли диктатуру из-за Зеленского

"Дальше Украина — теперь уже чётко — встала на путь диктатуры. Происходит переход от военной автократии к диктатуре, конечно, будут усиливаться репрессии внутри страны. Это так или иначе приведёт к гражданским столкновениям", — заявил Соскин.

Он отметил, что продление военного положения и приказ о мобилизации послужили рычагом киевского режима, позволяющим ему укреплять власть. Соскин считает, что в скором времени это может спровоцировать ужесточение контроля за бизнесом. А ещё эти указы чётко указывают на то, что мужчины в стране воспринимаются властью исключительно как "пушечное мясо", полагает экс-советник Кучмы. По его словам, совокупность неконституционных нормативных актов легитимирует диктатуру в Незалежной.