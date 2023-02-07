Беспорядки и слезоточивый газ: Сотни тысяч французов вышли на акции против пенсионной реформы
Во Франции более 700 тысяч человек вышли на акции против пенсионной реформы
Беспорядки в Париже. Обложка © Twitter / @Edwin07011
Во Франции по меньшей мере 757 тысяч человек приняли участие в акциях против проведения в стране пенсионной реформы. Так, в Париже митингующие опять устроили массовые беспорядки, в ходе которых группа людей на бульваре Сен-Дени принялась разрушать витрины кафе и магазинов, поджигать мусорные контейнеры.
Полиция разгоняет митингующих в Париже. Видео © Twitter / @Edwin07011
Не обошлось и без стычек с полицией. Она применила слезоточивый газ. В парижской акции участвовало свыше 400 тысяч человек. Также в этот день крупные протестные акции прошли в Гавре, Лионе, Марселе, Тулузе и ещё ряде городов.
Протестующие стремятся донести до власти своё несогласие с реформой, основные положения которой премьер-министр Франции Элизабет Борн представила 10 января. Так, предлагается увеличить минимальный возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. При этом увеличить до 1,2 тысячи евро минимальную полную пенсию для тех, кто отработал как минимум 43 года за минимальную зарплату. Планируется отменить ряд пенсионных режимов, что коснётся в том числе сотрудников транспортной и энергетической сфер. Предполагается, что реформа будет реализована уже этим летом, однако законопроект ещё пока находится на рассмотрении депутатов Национального собрания Франции.
Напомним, что в связи с этим 19 января более миллиона французов вышли на акцию протеста. Полиция тогда тоже применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. Протесты повторились и 31 января.