Российские военные в Сирии спасли из-под завалов 42 человека

В Сирии российские военные смогли за сутки спасти из-под завалов разрушенных зданий спасти 42 человека. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"В ходе спасательных работ с привлечением военнослужащих ВС РФ разобрано 27 завалов, из-под обломков спасено 42 человека, извлечено 57 тел погибших, медицинская помощь оказана 194 жителям", — рассказал он.

Российские военные развернули четыре донорских пунктах, где идёт забор крови. Также открыто восемь пунктов выдачи гуманитарной помощи. Местным жителям выдано уже более 11 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.