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7 февраля, 19:37

Российские военные в Сирии спасли из-под завалов 42 человека

В Сирии российские военные смогли за сутки спасти из-под завалов разрушенных зданий спасти 42 человека. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"В ходе спасательных работ с привлечением военнослужащих ВС РФ разобрано 27 завалов, из-под обломков спасено 42 человека, извлечено 57 тел погибших, медицинская помощь оказана 194 жителям", — рассказал он.

Российские военные развернули четыре донорских пунктах, где идёт забор крови. Также открыто восемь пунктов выдачи гуманитарной помощи. Местным жителям выдано уже более 11 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.

Что известно о землетрясении в Турции и Сирии

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Напомним, на севере Сирии и на юге Турции в ночь на 6 февраля случилось землетрясение амплитудой 7,7. По последним данным, в Турции погибло более 5,4 тысячи человек, в Сирии — более 1,5 тысячи человек.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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