Российские военные в Сирии спасли из-под завалов 42 человека
В Сирии российские военные смогли за сутки спасти из-под завалов разрушенных зданий спасти 42 человека. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"В ходе спасательных работ с привлечением военнослужащих ВС РФ разобрано 27 завалов, из-под обломков спасено 42 человека, извлечено 57 тел погибших, медицинская помощь оказана 194 жителям", — рассказал он.
Российские военные развернули четыре донорских пунктах, где идёт забор крови. Также открыто восемь пунктов выдачи гуманитарной помощи. Местным жителям выдано уже более 11 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.
Напомним, на севере Сирии и на юге Турции в ночь на 6 февраля случилось землетрясение амплитудой 7,7. По последним данным, в Турции погибло более 5,4 тысячи человек, в Сирии — более 1,5 тысячи человек.
Минобороны РФ