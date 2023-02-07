В США обвинили россиянина в попытке обхода санкций

Министерство юстиции США сообщило, что там предъявлено обвинение россиянину Владимиру Воронченко, который якобы связан с бизнесменом Виктором Вексельбергом. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства.

По версии следствия, Воронченко участвовал в схеме, в рамках которой получил 4 млн долларов на поддержание четырёх объектов недвижимости. Они находятся в США и якобы принадлежат Вексельбергу. Воронченко 70 лет, у него вид на жительство в США. Обвиняют его в сговоре с целью нарушения и обхода санкционного режима.

По каждому из пунктов обвинения Воронченко грозит 20 лет тюрьмы. А ещё ему инкриминируется невыполнение распоряжений суда. Якобы в мае прошлого года он не явился для дачи показаний по повестке.