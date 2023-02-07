Число жертв мощнейшего землетрясения в Турции превысило 5,4 тысячи человек
Число жертв мощнейшего землетрясения в Турции, по последним данным, превысило пять тысяч человек. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"На данный момент у нас 5434 погибших, раненых — 31 777", — сказал глава турецкого Минздрава.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. Толчки ощущались в соседней Сирии и ряде других стран, в том числе России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля.
Twitter/Elifatay325