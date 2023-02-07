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7 февраля, 18:52

Дзюба и Смольников заключат контракты с "Локомотивом" до конца сезона

Артём Дзюба и Игорь Смольников договорились с московским "Локомотивом" о заключении контрактов до конца сезона. Завтра спортсмены пройдут медосмотр.

"Завтра они пройдут медобследование. Артём подпишет договор сразу, Смольников улетит в Питер и поставит закорючку уже на следующем сборе", пишет инсайдер Иван Карпов в телеграм-канале.

По его данным, оба игрока за оставшуюся часть сезона заработают по 2,5 миллиона рублей. Контракт, по его мнению, может быть продлён и далее ещё на год, однако в соглашении об этом не говорится — "специальной опции нет".

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Ранее Лайф писал, что Карпин нашёл всего одно цензурное слово для описания отношения к Дзюбе. Об этом он рассказал в монологе для второго тома книги "Спартаковские исповеди", которая должна выйти в свет в ближайшие недели.

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Арина Родионова

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