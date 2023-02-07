Зарема Салихова ответила ветеранам "Спартака" на критику с "диванов блогеров"

Футболисты "Спартака" сегодня играют в тот самый любимый многими атакующий футбол, а в составе команды лучшие из новых и маститых игроков. И всё это благодаря усилиям бывших хозяев клуба. Такое мнение высказала жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова.

"Я вижу, что команда, собранная нами, и тренер, которого так хейтили все кому не лень, играют в спартаковский атакующий футбол, который любят болельщики", — рассказала она "Спорт-Экспрессу".

Салихова отметила, что, если бы бывшие игроки не просто говорили на стримах и на диванах блогеров, а действовали, например, написали письмо "на самый верх", их мнение приобрело бы вес и цену. Она порекомендовала им высказать своё мнение о проблемах детско-юношеского спорта, поделиться предложениями, а не пустословить. На вопрос о возвращении Дмитрия Аленичева экс-супруга Федуна высказала мнение, что сейчас в этом нет острой необходимости. По её словам, "Спартак" и так хорошо играет последних три сезона.

"Игроки сыгрались, повзрослели ментально, стали злее и вариативнее. Поэтому Аленичеву, Титову и кому-либо ещё лучше повременить с приходом в клуб. Дайте поработать Абаскалю, дайте болельщикам кайфануть от игры любимой команды", — резюмировала Салихова.