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7 февраля, 18:21

Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе

В зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в течение последних суток. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ.

"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", — указано в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что командование российского миротворческого контингента совместно с Баку и Ереваном уже начало разбирательство по факту произошедшего.

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Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили перекрытие Азербайджаном Лачинского коридора — дороги, которая соединяет населённую армянами часть Нагорного Карабаха с Арменией. Глава армянского кабмина в ходе разговора также отметил деятельность миротворческой миссии РФ в данном регионе.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова

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