Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе
В зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в течение последних суток. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ.
"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", — указано в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что командование российского миротворческого контингента совместно с Баку и Ереваном уже начало разбирательство по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили перекрытие Азербайджаном Лачинского коридора — дороги, которая соединяет населённую армянами часть Нагорного Карабаха с Арменией. Глава армянского кабмина в ходе разговора также отметил деятельность миротворческой миссии РФ в данном регионе.
ТАСС / Валерий Шарифулин