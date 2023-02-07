Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе

В зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в течение последних суток. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ.

"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", — указано в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что командование российского миротворческого контингента совместно с Баку и Ереваном уже начало разбирательство по факту произошедшего.