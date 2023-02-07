Депутат Лантратова: Бороться с жестокостью в подростковой среде нужно на госуровне
Проблема подростковой агрессивности должна стать объектом государственного регулирования. Об этом сообщила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, комментируя нападение пятиклассницы с ножом на сверстницу в подмосковном лицее. Произошедшее парламентарий назвала огромной трагедией.
"Должна быть государственная система профилактики. Проблематика жестокости, которая есть в подростковой среде, — то, на что нужно обращать внимание, чем нужно заниматься на системном государственном уровне", — сказала Лантратова в беседе с "Газетой.ru".
В частности, она обратила внимание на то, что в нашей стране до сих пор остаётся нерешённым вопрос с нехваткой психологов, также не менее значимой проблемой является низкая квалификация таких специалистов. По словам парламентария, зачастую школьные психологи сталкиваются с проблемами, к которым их не готовили во время обучения в вузе. Лантратова также добавила, что в ГД сейчас активно обсуждают закон, регламентирующий психологическую помощь, и в связи с произошедшим инцидентом в документе появятся какие-то важные изменения.
Напомним, днём 7 февраля пятиклассница с кухонным ножом набросилась на сверстницу в туалете подмосковного лицея. Обидчица нанесла девочке 30 ранений, а затем вся в крови пришла в класс и сказала: "Я её убила". Пострадавшую школьницу прооперировали, её состояние оценивается как тяжёлое. Также были озвучены основные версии жуткой поножовщины: конфликт между пятиклассницами мог возникнуть из-за мальчика или неудачной попытки подружиться.
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