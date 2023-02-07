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7 февраля, 17:24

Минобороны Турции занялось тушением пожара в порту Искендеруна

В Турции к тушению крупного пожара в порту Искендеруна, который начался в результате землетрясения, приступили подразделения Министерства национальной обороны Турции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в "Твиттере".

"Вертолёты наших Сухопутных войск и самолёты, принадлежащие ВВС Турции, занялись тушением пожара, который произошёл в порту Искендеруна", — говорится в сообщении.

МЧС РФ направляет в Турцию самолёт-амфибию Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна

МЧС РФ направляет в Турцию самолёт-амфибию Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна

Ранее Лайф писал о том, что накануне в турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры. Напомним, на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7, его назвали самым мощным с 1939 года. Через некоторое время были зафиксированы новые подземные толчки. Жертвами стихии, по последним данным, стали более 4,5 тысячи человек.

Обложка ©

Getty Images / Ä°zzet Mazi / Anadolu Agency

Варвара Романова

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