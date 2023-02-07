Минобороны Турции занялось тушением пожара в порту Искендеруна
В Турции к тушению крупного пожара в порту Искендеруна, который начался в результате землетрясения, приступили подразделения Министерства национальной обороны Турции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в "Твиттере".
"Вертолёты наших Сухопутных войск и самолёты, принадлежащие ВВС Турции, занялись тушением пожара, который произошёл в порту Искендеруна", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал о том, что накануне в турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры. Напомним, на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7, его назвали самым мощным с 1939 года. Через некоторое время были зафиксированы новые подземные толчки. Жертвами стихии, по последним данным, стали более 4,5 тысячи человек.
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