Число жертв землетрясений в Турции превысило 4,5 тысячи

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 4544 человека, ещё более 26 тысяч пострадали. Об этом в эфире местного телевидения сообщил глава департамента по минимизации рисков Управления по чрезвычайным ситуациям страны Орхан Татар.

"На данный момент у нас 4544 погибших, 26 721 человек пострадал", — сказал он.