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7 февраля, 17:12

Число жертв землетрясений в Турции превысило 4,5 тысячи

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 4544 человека, ещё более 26 тысяч пострадали. Об этом в эфире местного телевидения сообщил глава департамента по минимизации рисков Управления по чрезвычайным ситуациям страны Орхан Татар.

"На данный момент у нас 4544 погибших, 26 721 человек пострадал", — сказал он.

Татар отметил, что после первого удара стихии в республике зарегистрировано 455 повторных подземных толчков. Большая часть из них имела магнитуду от трёх до шести.

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Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантепа, в котором проживает более миллиона человек. Толчки ощущались в соседней Сирии и ряде других стран, в том числе и в России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля.

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ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

Варвара Романова

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