У белых медведей Кая и Герды из Новосибирского зоопарка тайно родилась двойня

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило пополнение: белые медведи Кай и Герда в четвёртый раз обзавелись потомством. Почти два месяца назад у неразлучной парочки тайно родились сразу два детёныша, но сообщить о появлении медвежат зоологи решились только сейчас.

"Детёныши появились на свет 16 декабря 2022 года. Медвежата пока ещё слишком малы для прогулок и знакомства с миром. Они с матерью находятся в своём логове. Герда не оставляет их одних ни на минуту", — сообщает пресс-служба зоосада.

Так как детёныши немного подросли, у Герды есть небольшие перерывы в кормлении, она позволяет себе чуть больше двигаться, но всё равно за порог берлоги почти не выходит. Медведица следит за тем, чтобы её деткам было комфортно и тепло. Например, в морозные дни она обнимала и согревала их своим дыханием. Биологи ещё не проводили осмотр медвежат и не определяли их пол, так как пока семейству не нужно лишнее внимание.