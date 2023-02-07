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7 февраля, 16:58

У белых медведей Кая и Герды из Новосибирского зоопарка тайно родилась двойня

<p>Герда не отходит от детёнышей. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/nsk_zoo/1960" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Новосибирский зоопарк</a></p>

Герда не отходит от детёнышей. Обложка © Telegram / Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило пополнение: белые медведи Кай и Герда в четвёртый раз обзавелись потомством. Почти два месяца назад у неразлучной парочки тайно родились сразу два детёныша, но сообщить о появлении медвежат зоологи решились только сейчас.

"Детёныши появились на свет 16 декабря 2022 года. Медвежата пока ещё слишком малы для прогулок и знакомства с миром. Они с матерью находятся в своём логове. Герда не оставляет их одних ни на минуту", — сообщает пресс-служба зоосада.

Так как детёныши немного подросли, у Герды есть небольшие перерывы в кормлении, она позволяет себе чуть больше двигаться, но всё равно за порог берлоги почти не выходит. Медведица следит за тем, чтобы её деткам было комфортно и тепло. Например, в морозные дни она обнимала и согревала их своим дыханием. Биологи ещё не проводили осмотр медвежат и не определяли их пол, так как пока семейству не нужно лишнее внимание.

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Наталья Исакова

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