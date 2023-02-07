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7 февраля, 16:38

Глава МИД Мали подарил Лаврову туарегский меч

Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову подарили туарегский меч такуба. Уникальный подарок ему вручил коллега из Мали Абдулай Диоп. Сегодня, 7 февраля, глава российского МИД прибыл с рабочим визитом в эту африканскую страну.

Лаврову подарили в Мали туарегский меч. Видео © Telegram / "Смотри"

"Надеюсь, вы запомните этот подарок", — сказал Диоп, вручая подарок Лаврову.

Российский министр пообещал, что будет держать меч под рукой. При этом он также подготовил для коллеги символический презент в виде картины с изображением здания МИД РФ.

Лаврову подарили редкое издание "Божественной комедии" Данте

Лаврову подарили редкое издание "Божественной комедии" Данте

Как уже рассказывал Лайф, в минувшие выходные Лавров был с рабочим визитом в Ираке. Багдад — первый пункт очередного турне министра, в рамках которого он уже посетил Мали, также у него запланированы встречи в Мавритании и Судане.

Обложка ©

Telegram / МИД РФ

Наталья Исакова

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