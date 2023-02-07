Глава МИД Мали подарил Лаврову туарегский меч
Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову подарили туарегский меч такуба. Уникальный подарок ему вручил коллега из Мали Абдулай Диоп. Сегодня, 7 февраля, глава российского МИД прибыл с рабочим визитом в эту африканскую страну.
Лаврову подарили в Мали туарегский меч. Видео © Telegram / "Смотри"
"Надеюсь, вы запомните этот подарок", — сказал Диоп, вручая подарок Лаврову.
Российский министр пообещал, что будет держать меч под рукой. При этом он также подготовил для коллеги символический презент в виде картины с изображением здания МИД РФ.
Как уже рассказывал Лайф, в минувшие выходные Лавров был с рабочим визитом в Ираке. Багдад — первый пункт очередного турне министра, в рамках которого он уже посетил Мали, также у него запланированы встречи в Мавритании и Судане.
Telegram / МИД РФ