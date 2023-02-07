Под завалами после землетрясения в Турции оказались матери звёзд сериала "Постучись в мою дверь"
Башак Гюмюлджинелиоглу и Чагры Чытанак. Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / basakgumulcinelioglu
Звезда популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Башак Гюмюлджинелиоглу заявила, что её мать оказалась под завалами в провинции Хатай, пострадавшей из-за мощнейшего землетрясения. Актриса призвала бросить все силы на поиски и спасение людей.
"Мама живёт в районе Хатай, Антакья, Зюмерлер, муниципальные кооперативные дома, A3. У нас нет новостей. Если кто видел или слышал, сообщите, пожалуйста", — написала она в соцсетях.
Клич о помощи также бросил её супруг — актёр Чагры Чытанак, который известен многим зрителям по роли Ферита в сериале "Постучись в мою дверь". В своём микроблоге 32-летний артист опубликовал кадры полуразрушенного города и написал, что под завалами может находиться и его мать.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. Толчки ощущались в соседней Сирии и ряде других стран, в том числе в России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля. По последним данным, число погибших возросло до 3381 человека, ранено более 20 тысяч.