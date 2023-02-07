Под завалами после землетрясения в Турции оказались матери звёзд сериала "Постучись в мою дверь"

Звезда популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Башак Гюмюлджинелиоглу заявила, что её мать оказалась под завалами в провинции Хатай, пострадавшей из-за мощнейшего землетрясения. Актриса призвала бросить все силы на поиски и спасение людей.

"Мама живёт в районе Хатай, Антакья, Зюмерлер, муниципальные кооперативные дома, A3. У нас нет новостей. Если кто видел или слышал, сообщите, пожалуйста", — написала она в соцсетях.