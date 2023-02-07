Скандинавские страны требуют не допускать спортсменов из РФ и Белоруссии на соревнования

Олимпийские и паралимпийские комитеты скандинавских и североевропейских стран призвали не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Их заявление опубликовано на сайте Олимпийского комитета Швеции.

"Ситуация на Украине не изменилась. Поэтому мы твёрдо стоим на своей позиции: не открывать для российских и белорусских спортсменов и официальных лиц участие в международных видах спорта. Сейчас не время думать об их возвращении, это наша позиция", — сказано в сообщении.

Заявление было одобрено национальными олимпийскими комитетами Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Гренландии, а также Фарерских и Аландских островов.

В сообщении также указано, что представители комитетов намерены работать вместе и постоянно пристально наблюдать за развитием ситуации. Заявление было направлено в Международный олимпийский комитет, европейские олимпийские комитеты, Международный паралимпийский комитет, европейские паралимпийские комитеты, а также в Ассоциацию национальных олимпийских комитетов.