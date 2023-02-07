Невролог предупредил о риске развития эпилепсии после сотрясения мозга

Головные боли, тревожно-депрессивное состояние и эпилепсия могут стать следствием сотрясения мозга. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, невролог филиала израильской клиники "Хадасса" в "Сколкове" Натан Давидов. Он отметил, что сотрясение мозга диагностируется при наличии потери сознания и памяти, головной боли, тошноты и рвоты. Такой пациент должен следовать рекомендациям врача: в течение нескольких дней соблюдать покой, избегать негативной информации и физической нагрузки.

"Часто пациенты с сотрясением мозга, особенно при невыполнении рекомендаций, сталкиваются с посттравматическими заболеваниями. Среди них головные боли и головокружение, посттравматическая эпилепсия и возникновение тревожно-депрессивного состояния", — рассказал врач в беседе с "Газетой.ru".