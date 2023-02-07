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7 февраля, 15:42

Невролог предупредил о риске развития эпилепсии после сотрясения мозга

Невролог Давидов назвал депрессию и головные боли последствиями сотрясения мозга

Головные боли, тревожно-депрессивное состояние и эпилепсия могут стать следствием сотрясения мозга. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, невролог филиала израильской клиники "Хадасса" в "Сколкове" Натан Давидов. Он отметил, что сотрясение мозга диагностируется при наличии потери сознания и памяти, головной боли, тошноты и рвоты. Такой пациент должен следовать рекомендациям врача: в течение нескольких дней соблюдать покой, избегать негативной информации и физической нагрузки.

"Часто пациенты с сотрясением мозга, особенно при невыполнении рекомендаций, сталкиваются с посттравматическими заболеваниями. Среди них головные боли и головокружение, посттравматическая эпилепсия и возникновение тревожно-депрессивного состояния", — рассказал врач в беседе с "Газетой.ru".

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Илья Суриков
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