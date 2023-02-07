Кировские врачи достали из щеки пациента десятисантиметрового мёртвого червя

Кировские врачи достали из щеки пациента, который жаловался на болезненную припухлость, десятисантиметрового червя. Об этом говорится в заявлении пресс-службы регионального Министерства здравоохранения. Медики, к которым обратился кировчанин, предположили, что происходит гнойно-воспалительный процесс, и прописали антибиотики. В итоге сама припухлость спала, но в щеке осталось уплотнение, из-за чего пациента направили к челюстно-лицевому хирургу.

"В щёчной области пациента была выявлена неподвижная трубчатая структура. Его госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии, где было выполнено оперативное вмешательство. Внутри жевательной мышцы пациента было выделено и полностью удалено новообразование диаметром один сантиметр, в котором при вскрытии был обнаружен тонкий червь белого цвета длиной десять с половиной сантиметров", — рассказали в Минздраве.