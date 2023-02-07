Кировские врачи достали из щеки пациента десятисантиметрового мёртвого червя
Кировские врачи достали из щеки пациента, который жаловался на болезненную припухлость, десятисантиметрового червя. Об этом говорится в заявлении пресс-службы регионального Министерства здравоохранения. Медики, к которым обратился кировчанин, предположили, что происходит гнойно-воспалительный процесс, и прописали антибиотики. В итоге сама припухлость спала, но в щеке осталось уплотнение, из-за чего пациента направили к челюстно-лицевому хирургу.
"В щёчной области пациента была выявлена неподвижная трубчатая структура. Его госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии, где было выполнено оперативное вмешательство. Внутри жевательной мышцы пациента было выделено и полностью удалено новообразование диаметром один сантиметр, в котором при вскрытии был обнаружен тонкий червь белого цвета длиной десять с половиной сантиметров", — рассказали в Минздраве.
Специалисты отметили, что червь находился в щеке на протяжении нескольких месяцев и был мёртв. По данным ведомства, это уже третий клинический случай паразитарного заболевания — дирофиляриоза — в работе челюстно-лицевых хирургов Кировской областной больницы. В министерстве отметили, что из-за активного перемещения людей и животных заболевание чаще фиксируется на территории РФ. Причём разносчиками дирофиляриоза являются в том числе комары.
Ранее инфекционист Ковалёв объяснил, как паразиты попадают в тело человека. По словам эксперта, они могут поселиться в сердце, лёгких и глазах.
ТАСС / Ura.ru / Вова Жабриков