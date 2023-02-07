Лайф узнал, грозит ли наказание школьнице за поножовщину в химкинском лицее
Адвокат Кудряшов: Устроившую поножовщину школьницу могут отправить в "тюрьму для детей"
Адвокат Константин Кудряшов в беседе с Лайфом напомнил, что дети до 14 лет не подлежат уголовной ответственности, однако устроившую поножовщину в лицее подмосковных Химок пятиклассницу могут по решению суда поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение.
"Несмотря на запрет привлечения к уголовной ответственности в связи с малым возрастом, суд может решить передать напавшего ребёнка под надзор родителей, что по сути означает простить его, либо поместить ребёнка в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа. Последние называют "тюрьмами для детей". Дойдёт до этого или нет, зависит от заключения психолого-медико-педагогической комиссии и решения комиссии по делам несовершеннолетних", — рассказал правозащитник.
Он также отметил, что родители могут в этом случае нести лишь гражданскую ответственность, если мать и отец пострадавшей девочки предъявят иск о возмещении расходов на лечение и компенсацию морального вреда. При этом преступление не формирует административного правонарушения как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, однако если правоохранительные органы сочтут это таковым, то грозить родителям может штраф от 100 до 500 рублей.
Напомним, в лицее №10 в подмосковных Химках пятиклассница набросилась с кухонным ножом в туалете на свою сверстницу, нанеся ей 30 ножевых ранений, пять из которых оказались серьёзными. По некоторым данным, причиной случившегося мог стать мальчик, а по другой информации, конфликт произошёл из-за неудачной попытки подружиться.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY