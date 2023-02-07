Лайф узнал, грозит ли наказание школьнице за поножовщину в химкинском лицее

Адвокат Константин Кудряшов в беседе с Лайфом напомнил, что дети до 14 лет не подлежат уголовной ответственности, однако устроившую поножовщину в лицее подмосковных Химок пятиклассницу могут по решению суда поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение.

"Несмотря на запрет привлечения к уголовной ответственности в связи с малым возрастом, суд может решить передать напавшего ребёнка под надзор родителей, что по сути означает простить его, либо поместить ребёнка в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа. Последние называют "тюрьмами для детей". Дойдёт до этого или нет, зависит от заключения психолого-медико-педагогической комиссии и решения комиссии по делам несовершеннолетних", — рассказал правозащитник.