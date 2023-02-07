Недовольные жизнью мужчины более склонны к сексизму, выяснили учёные
Psychology of Women Quarterly: К сексизму чаще склонны недовольные жизнью мужчины
Мужчины, которые недовольны своей жизнью, чаще других представителей сильного пола одобряют сексистское отношение к женщинам. Об этом говорится в статье психологов из Городского университета Гонконга, которая опубликована в журнале Psychology of Women Quarterly.
В исследовании сказано, что сексизм может иметь не только негативные, но и позитивные черты. Так, его враждебная форма приводит к угнетению противоположного пола. При этом положительный сексизм связан с уважением к женщинам, поведение которых соответствует гендерным стереотипам. Эксперты утверждают, что оба вида могут вместе сосуществовать в сознании.
Учёные провели два эксперимента, в которых участвовало свыше 500 человек из Китая и Америки. Им задавали вопросы по поводу психологического состояния, отношения к женщинам, социального и экономического статуса.
"Выяснилось, что депривация (неспособность удовлетворить базовые потребности. — Прим. Лайфа) побуждала мужчин к негативному сексизму, женщины же никак не меняли своё отношение к противоположному полу", — сказано в статье.
Ещё один эксперимент доказал, что чувство обделённости было связано с негативной формой сексизма. Авторы подчёркивают, что представители сильного пола таким образом решают свои проблемы. Причём мужчины чаще чувствуют себя обделёнными, чем женщины, говорят психологи.
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