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Регион
Опубликовано 7 февраля 2023, 17:55

В ЛНР при поддержке "Единой России" на базе школ откроются кружки по робототехнике

В школах Луганской Народной Республики при поддержке "Единой России" откроются кружки по робототехнике для обучения будущих специалистов в области высоких технологий. Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Сегодня состоялось первое занятие в средней школе № 5 имени В. Даля для учеников всех классов и их преподавателей. Его провели представители компании "Геоскан" — разработчика систем для создания и программирования БПЛА "Пионер мини", которые уже используются в российских образовательных учреждениях при изучении математики, физики, программирования и инженерии. По словам Стенякиной, партия договорилась о подготовке профильных учителей с Донским государственным техническим университетом.

"Ректор готов безвозмездно пригласить преподавателей, обучить, выдать необходимые документы, чтобы они могли обучать детей на территории ЛНР. Нужно определиться с площадками, где это обучение будет развиваться, чтобы дети могли приходить после уроков в качестве допобразования и получать необходимые навыки", — сказала она.

Как рассказала замсекретаря генсовета ЕР, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, в ходе сегодняшнего занятия школьники управляли наземными роботами и летающими дронами. Так, на кружках по робототехнике они научатся целому спектру инженерных навыков, программированию, конструированию и другим техническим возможностям. Лантратова убеждена: у детей в новых регионах РФ должны быть возможности и инструменты для обучения, что и по всей России, поэтому и решили создать программу.

Кроме того, "Единая Россия" передала свыше 13 тысяч книг в луганскую библиотеку. По словам сенатора, раньше там была только националистическая, деструктивная литература, в которой говорилось о ненависти к РФ и не было ни единого слова о победах России. Всего в рамках партийной акции "Книги Донбассу" в новые регионы передано более 800 тысяч книг.

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Ранее ЕР предложила обеспечить право демобилизованных студентов Донбасса перевестись на бюджет. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, предложенные изменения — "меньшее, что можно сделать" для тех, кто был вынужден встать на защиту своей земли.

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ТАСС / Кристина Бражникова

Евгения Колесникова
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