Жительница пятиэтажки в Тульской области жаловалась на запах газа за минуты до взрыва

Жительница пятиэтажки в Ефремове Тульской области за несколько минут до взрыва, который разрушил подъезд, позвонила внучке и попросила вызвать экстренные службы, поскольку в квартире сильно чувствовался запах газа. Об этом Лайфу сообщил источник. По всей видимости, специалисты приехать не успели.

Кадры с места взрыва газа в Ефремове. Видео © Telegram / Прокуратура Тульской области

В пресс-службе региональной прокуратуры подтвердили, что причиной обрушения стал взрыв газа. По факту произошедшего ведомство начало проверку. На место происшествия выехал областной прокурор.

"По поручению прокурора области организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ, связанная с произошедшим взрывом бытового газа", — говорится в сообщении надзорного ведомства.