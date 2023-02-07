Жительница пятиэтажки в Тульской области жаловалась на запах газа за минуты до взрыва
Последствия взрыва газа в Тульской области. Обложка © LIFE
Жительница пятиэтажки в Ефремове Тульской области за несколько минут до взрыва, который разрушил подъезд, позвонила внучке и попросила вызвать экстренные службы, поскольку в квартире сильно чувствовался запах газа. Об этом Лайфу сообщил источник. По всей видимости, специалисты приехать не успели.
Кадры с места взрыва газа в Ефремове. Видео © Telegram / Прокуратура Тульской области
В пресс-службе региональной прокуратуры подтвердили, что причиной обрушения стал взрыв газа. По факту произошедшего ведомство начало проверку. На место происшествия выехал областной прокурор.
"По поручению прокурора области организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ, связанная с произошедшим взрывом бытового газа", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Как уже рассказывал Лайф, из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома в городе Ефремове Тульской области. Сейчас под завалами находятся люди, раздаются громкие крики и плачь. По нашим данным, погибли четыре человека, ещё четыре пострадали.