Учёные раскрыли, как торчащие соски влияют на восприятие женщин
Evolutional Behavioral Sciences: Женщины с эрегированными сосками воспринимаются менее умными
Женщины с эрегированными сосками могут восприниматься как менее умные и более беспорядочные в вопросе половых связей. К такому выводу пришли учёные из Нью-Йоркского университета, результаты исследования которых публикует Evolutional Behavioral Sciences.
Участниками эксперимента стали 234 добровольца, которым показали 12 фотографий женщин. У половины из них были торчащие соски и все были одеты. После этого добровольцы заполнили анкеты о том, как они воспринимают женщин с фотографий.
В итоге женщин с торчащими сосками участники эксперимента воспринимали как менее умных и не сильно отягощённых моралью, однако склонными к более сексуальному поведению. При этом чаще такая картина складывалась у мужчин.
"Эти результаты дают понять, что люди делают много очень быстрых суждений о других. В данном случае на основе непроизвольного рефлекса, который может быть вызван независящими от человека факторами", — подчёркивают исследователи.
Ранее Лайф сообщал, что для налаживания сексуальной жизни женщинам нужно контролировать уровень гормонов и работу щитовидной железы.
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