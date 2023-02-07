Учёные раскрыли, как торчащие соски влияют на восприятие женщин

Женщины с эрегированными сосками могут восприниматься как менее умные и более беспорядочные в вопросе половых связей. К такому выводу пришли учёные из Нью-Йоркского университета, результаты исследования которых публикует Evolutional Behavioral Sciences.

Участниками эксперимента стали 234 добровольца, которым показали 12 фотографий женщин. У половины из них были торчащие соски и все были одеты. После этого добровольцы заполнили анкеты о том, как они воспринимают женщин с фотографий.

В итоге женщин с торчащими сосками участники эксперимента воспринимали как менее умных и не сильно отягощённых моралью, однако склонными к более сексуальному поведению. При этом чаще такая картина складывалась у мужчин.

"Эти результаты дают понять, что люди делают много очень быстрых суждений о других. В данном случае на основе непроизвольного рефлекса, который может быть вызван независящими от человека факторами", — подчёркивают исследователи.