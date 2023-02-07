Два часа в автомобильной пробке негативно отражаются на работе мозга, заявили учёные
Environmental Health: Выхлопы дизельного топлива влияют на качество связей в мозге
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Вдыхание выхлопов дизельного топлива в автомобильной пробке влияет на качество связей между разными частями мозга. К такому выводу пришли учёные из Канады. Результаты их исследования опубликовал журнал Environmental Health.
Специалисты выявили, что на мозг влияет вдыхание таких выхлопов на протяжении двух часов. Они воздействуют на сеть пассивного режима работы мозга (DMN), которая отвечает за мечтание, рассуждения и рефлексию.
"Мы знаем, что изменение функциональных связей в DMN связано со снижением когнитивных функций и симптомами депрессии, поэтому вызывает беспокойство то, что загрязнение трафика нарушает работу этих же сетей", — отметил ведущий автор исследования Джоди Гаврилюк.
Всего в исследовании приняли участие 25 человек в возрасте от 19 до 49 лет. Они выполняли небольшие упражнения каждые 15 минут, чтобы усилить интенсивность вдоха. До и после этого им провели МРТ-сканирование.
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