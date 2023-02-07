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7 февраля, 14:29

В Москве посетители Wildberries чуть не сварились в кипятке из-за прорыва трубопровода

В Москве посетители Wildberries едва не сварились заживо в пункте выдачи на Борисовском проезде: рядом с входной дверью прорвало трубопровод, из-за чего кипяток начал хлестать внутрь помещения.

Спасатели выводят клиентов Wildberries. Видео © LIFE

На оказавшихся в распоряжении Лайфа кадрах видно, что спасатели выводят клиентов маркетплейса на улицу, а из двери пункта выдачи валит пар. При этом информации о пострадавших пока не поступало.

Житель Новосибирска заживо сварился в яме с кипятком, когда гулял с собакой

Житель Новосибирска заживо сварился в яме с кипятком, когда гулял с собакой

Ранее Лайф сообщал, что в Саратове автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком, которая образовалась на дороге из-за коммунальной аварии. В транспортном средстве находились двое взрослых и ребёнок, к счастью, они не пострадали.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова

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