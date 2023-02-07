В Москве посетители Wildberries чуть не сварились в кипятке из-за прорыва трубопровода

В Москве посетители Wildberries едва не сварились заживо в пункте выдачи на Борисовском проезде: рядом с входной дверью прорвало трубопровод, из-за чего кипяток начал хлестать внутрь помещения.

Спасатели выводят клиентов Wildberries. Видео © LIFE

На оказавшихся в распоряжении Лайфа кадрах видно, что спасатели выводят клиентов маркетплейса на улицу, а из двери пункта выдачи валит пар. При этом информации о пострадавших пока не поступало.