В Москве посетители Wildberries чуть не сварились в кипятке из-за прорыва трубопровода
В Москве посетители Wildberries едва не сварились заживо в пункте выдачи на Борисовском проезде: рядом с входной дверью прорвало трубопровод, из-за чего кипяток начал хлестать внутрь помещения.
Спасатели выводят клиентов Wildberries. Видео © LIFE
На оказавшихся в распоряжении Лайфа кадрах видно, что спасатели выводят клиентов маркетплейса на улицу, а из двери пункта выдачи валит пар. При этом информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее Лайф сообщал, что в Саратове автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком, которая образовалась на дороге из-за коммунальной аварии. В транспортном средстве находились двое взрослых и ребёнок, к счастью, они не пострадали.
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Кадр из видео LIFE