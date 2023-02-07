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7 февраля, 14:25

"Родился в рубашке": Тренер СКА рассказал о состоянии потерявшего верхние зубы хоккеиста Зыкова

Тренер СКА Ротенберг: Есть надежда на возвращение в игру потерявшего зубы хоккеиста Зыкова

У нападающего СКА Валентина Зыкова, который в результате столкновения с нападающим казанского "Ак Барса" Александром Радуловым потерял верхние зубы, также диагностировали перелом носовых пазух, но всё могло быть гораздо хуже. Об этом сообщил главный тренер хоккейного клуба Роман Ротенберг в беседе с "Матч ТВ".

"Там всё могло быть гораздо хуже. Можно сказать, Валя родился в рубашке. У него перелом носовых пазух. Сломана верхняя челюсть. Все верхние зубы он потерял", — рассказал главный тренер.

Ротенберг подчеркнул, что Зыков — крепкий парень. Теперь же хоккейный клуб СКА верит в лучшее, пока ситуация находится в динамике.

"Есть надежда, что Зыков вернётся через пару месяцев, но там будет уже глубокий плей‑офф и играть придётся в маске", — добавил тренер.

Хирург объяснил, как плечо хоккеиста Радулова "выбило" Зыкову верхние зубы

Хирург объяснил, как плечо хоккеиста Радулова "выбило" Зыкову верхние зубы

Напомним, хоккеист СКА Валентин Зыков потерял почти все верхние зубы при столкновении с нападающим казанского "Ак Барса" Александром Радуловым. Судьи нарушения со стороны форварда не заметили. В итоге победителем матча оказался СКА, выиграв встречу со счётом 7:4.

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ТАСС / Валентина Певцова

Светлана Оперук

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