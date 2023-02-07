"Родился в рубашке": Тренер СКА рассказал о состоянии потерявшего верхние зубы хоккеиста Зыкова
Тренер СКА Ротенберг: Есть надежда на возвращение в игру потерявшего зубы хоккеиста Зыкова
У нападающего СКА Валентина Зыкова, который в результате столкновения с нападающим казанского "Ак Барса" Александром Радуловым потерял верхние зубы, также диагностировали перелом носовых пазух, но всё могло быть гораздо хуже. Об этом сообщил главный тренер хоккейного клуба Роман Ротенберг в беседе с "Матч ТВ".
"Там всё могло быть гораздо хуже. Можно сказать, Валя родился в рубашке. У него перелом носовых пазух. Сломана верхняя челюсть. Все верхние зубы он потерял", — рассказал главный тренер.
Ротенберг подчеркнул, что Зыков — крепкий парень. Теперь же хоккейный клуб СКА верит в лучшее, пока ситуация находится в динамике.
"Есть надежда, что Зыков вернётся через пару месяцев, но там будет уже глубокий плей‑офф и играть придётся в маске", — добавил тренер.
Напомним, хоккеист СКА Валентин Зыков потерял почти все верхние зубы при столкновении с нападающим казанского "Ак Барса" Александром Радуловым. Судьи нарушения со стороны форварда не заметили. В итоге победителем матча оказался СКА, выиграв встречу со счётом 7:4.
ТАСС / Валентина Певцова