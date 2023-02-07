Мать Романа Костомарова рассказала, что её к сыну пока не пускают

Мать фигуриста Романа Костомарова Валентина сообщила о том, что ей пока не разрешают навещать сына. Об этом пишут "Известия" . Однако она не стала комментировать информацию об ампутации конечностей спортсмена.

Ранее Лайф писал о том, что близкие олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова не распространяют информацию о нём и закрылись даже от знакомых. До этого стало известно, что ему ампутировали обе стопы из-за сепсиса.