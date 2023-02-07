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7 февраля, 11:18

Мать Романа Костомарова рассказала, что её к сыну пока не пускают

Мать фигуриста Романа Костомарова Валентина сообщила о том, что ей пока не разрешают навещать сына. Об этом пишут "Известия". Однако она не стала комментировать информацию об ампутации конечностей спортсмена.

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Журналист Сванидзе попал в больницу с пневмонией и отёком лёгких

Ранее Лайф писал о том, что близкие олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова не распространяют информацию о нём и закрылись даже от знакомых. До этого стало известно, что ему ампутировали обе стопы из-за сепсиса.

Напомним, фигурист Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией. Долгое время он был в крайне тяжёлом состоянии. Только 24 января стало известно, что спортсмен пришёл в себя. Позже появилась информация о том, что ему могут ампутировать кисти рук или ногу, но его близкие это не подтвердили.

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ТАСС / Вадим Тараканов

Илья Суриков

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