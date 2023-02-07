Мать Романа Костомарова рассказала, что её к сыну пока не пускают
Мать фигуриста Романа Костомарова Валентина сообщила о том, что ей пока не разрешают навещать сына. Об этом пишут "Известия". Однако она не стала комментировать информацию об ампутации конечностей спортсмена.
Ранее Лайф писал о том, что близкие олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова не распространяют информацию о нём и закрылись даже от знакомых. До этого стало известно, что ему ампутировали обе стопы из-за сепсиса.
Напомним, фигурист Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией. Долгое время он был в крайне тяжёлом состоянии. Только 24 января стало известно, что спортсмен пришёл в себя. Позже появилась информация о том, что ему могут ампутировать кисти рук или ногу, но его близкие это не подтвердили.
ТАСС / Вадим Тараканов