Близкие Костомарова закрылись от знакомых, опасаясь утечек в прессу

Близкие олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова закрылись даже от знакомых и не распространяют информацию о нём. Об этом Лайфу рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

"Я не знаю, что с ним. Пыталась выяснить, может, помочь чем, но они закрылись. Мне кажется, они закрылись даже от знакомых, чтобы информация не просочилась в прессу", — сказала она.