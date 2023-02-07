Близкие Костомарова закрылись от знакомых, опасаясь утечек в прессу
Журова рассказала, что близкие Костомарова закрылись даже от знакомых
Близкие олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова закрылись даже от знакомых и не распространяют информацию о нём. Об этом Лайфу рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.
"Я не знаю, что с ним. Пыталась выяснить, может, помочь чем, но они закрылись. Мне кажется, они закрылись даже от знакомых, чтобы информация не просочилась в прессу", — сказала она.
Ранее Лайф писал о том, что Роману Костомарову, который уже почти месяц находится в больнице с пневмонией, ампутировали обе стопы из-за сепсиса.
Напомним, в начале января Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Там его одновременно подключили и к ИВЛ, и к ЭКМО. О том, что олимпийский чемпион пришёл в себя, стало известно только 24 января. Позже появилась информация о том, что ему могут ампутировать кисти рук или ногу, но близкие фигуриста это не подтвердили.
LIFE / Давид Давашкин