Донатеров блогера Некоглая призвали судить за госизмену

Граждан, которые отправляют донаты блогеру Николаю Лебедеву, известному под псевдонимом Некоглай, нужно привлечь к уголовной ответственности по статье о госизмене. С такой просьбой к главе СК России Александру Бастрыкину обратились общественники из "Армии защитников Отечества", сообщает Mash .

По словам авторов письма, публикуемая молдавским стримером информация развращает молодое поколение и уничтожает традиционные ценности. Вместе с тем Некоглай помогает ВСУ, собирая средства на стримах. Общественники считают, что интернет-спонсоры, кидая деньги, поощряют противоправные действия. В обращении к Бастрыкину они, в частности, попросили заблокировать все ресурсы блогера на территории нашей страны. По статье УК РФ о госизмене предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.