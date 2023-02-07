Донатеров блогера Некоглая призвали судить за госизмену
"Армия защитников Отечества" призвала привлечь к ответственности спонсоров блогера Некоглая
Граждан, которые отправляют донаты блогеру Николаю Лебедеву, известному под псевдонимом Некоглай, нужно привлечь к уголовной ответственности по статье о госизмене. С такой просьбой к главе СК России Александру Бастрыкину обратились общественники из "Армии защитников Отечества", сообщает Mash.
По словам авторов письма, публикуемая молдавским стримером информация развращает молодое поколение и уничтожает традиционные ценности. Вместе с тем Некоглай помогает ВСУ, собирая средства на стримах. Общественники считают, что интернет-спонсоры, кидая деньги, поощряют противоправные действия. В обращении к Бастрыкину они, в частности, попросили заблокировать все ресурсы блогера на территории нашей страны. По статье УК РФ о госизмене предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Напомним, блогер Некоглай был задержан в Москве в середине ноября. Когда к тиктокеру нагрянула полиция, оказалось, что у него нет паспорта. В результате суд постановил, что Некоглай находился в России незаконно, нарушая миграционное законодательство. Незадолго до задержания блогер снял пародию на российского военного, участвующего в СВО на Украине, но позже извинился и заявил, что никого не хотел обидеть. Так или иначе, Некоглая оштрафовали на пять тысяч рублей и выдворили из РФ.
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