Милонов предложил оценивать влияние игрушек на патриотическое воспитание ребёнка

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обратился к главам Минкультуры, Минздрава, Минпромторга и Минпросвещения с предложением оценивать влияние современных игрушек на патриотическое воспитание детей, так как некоторые из них несут в себе ложные ценности. Об этом пишет RT.

Парламентарий напомнил, что 2018–2027 годы объявлены президентом России Владимиром Путиным Десятилетием детства, основной целью которого является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей страны. Однако ряд игрушек, особенно произведённых за пределами страны, пропагандируют чужую культуру и искажают восприятие отечественных ценностей у детей.

Кроме того, Милонов отметил, что в стране разработан проект федерального закона, касающегося рисков для психического здоровья детей от использования игр и игрушек. К ним можно отнести действия, которые несут риск жизни и здоровью ребёнка. При этом появление специальной экспертизы могло бы включать в себя влияние игрушек на патриотическое и духовно-нравственное воспитание ребёнка.

"Нельзя допустить наличия на полках магазинов детских товаров и игрушек с изображением милитаристской и иной символики, прославляющей НАТО и иные военизированные организации, враждебные нашей стране", — отмечает Милонов.