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7 февраля, 09:41

Посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре покинул РФ

Диппредставительство Эстонии в Москве подтвердило, что посол Лайдре покинул Россию

Посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре покинул территорию России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство республики.

"Да, сегодня [посол покинул РФ]", — приводится сообщение источника.

Захарова одной фразой обосновала выдворение посла Эстонии из России

Захарова одной фразой обосновала выдворение посла Эстонии из России

Ранее МИД РФ сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Это решение принято на фоне сокращения Таллином численности российского посольства. В ответ МИД Эстонии выслал российского посла Владимира Липаева. Он позже счёл бессмысленными отношения с республикой из-за "пещерной русофобии".

Светлана Оперук

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