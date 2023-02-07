Посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре покинул РФ
Диппредставительство Эстонии в Москве подтвердило, что посол Лайдре покинул Россию
Посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре покинул территорию России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство республики.
"Да, сегодня [посол покинул РФ]", — приводится сообщение источника.
Ранее МИД РФ сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Это решение принято на фоне сокращения Таллином численности российского посольства. В ответ МИД Эстонии выслал российского посла Владимира Липаева. Он позже счёл бессмысленными отношения с республикой из-за "пещерной русофобии".