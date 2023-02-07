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7 февраля, 09:32

Пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области

В городе Кстове Нижегородской области на нефтеперерабатывающем заводе загорелась установка с бензином. Об этом говорится в заявлении прокуратуры региона.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. Видео © VK / "Горячие новости города Кстово"

"По предварительным данным, сегодня, 7 февраля 2023 года, в Кстовском районе по адресу шоссе Центральное, 9, на нефтеперерабатывающем заводе произошёл пожар", — сказано в сообщении.

  • Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. Фото © VK / "Горячие новости города Кстово"
    Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. Фото © VK / "Горячие новости города Кстово"
  • Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. Фото © VK / "Горячие новости города Кстово"
    Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. Фото © VK / "Горячие новости города Кстово"
  • Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. Фото © VK / "Горячие новости города Кстово"
    Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. Фото © VK / "Горячие новости города Кстово"

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. Фото © VK / "Горячие новости города Кстово"

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Все обстоятельства произошедшего выясняются. На место уже выехали работники Кстовской городской прокуратуры. По факту возгорания на предприятии ведомство организовало проверку.

В соцсетях появились видео с места инцидента. Судя по кадрам, над территорией поднялся чёрный густой дым. Очевидцы утверждают, что пожар случился на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКойл" из-за разгерметизации колонны. На месте работают пожарные. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В МЧС Лайфу сообщили, что открытое горение ликвидировано.

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Ранее Лайф рассказывал о пожаре в саратовской пятиэтажке. В результате случившегося пострадали полуторагодовалый малыш и двое взрослых.

Обложка ©

VK / "Горячие новости города Кстово"

Никита Осипов

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