Назначен новый руководитель СБУ
Верховная рада утвердила на пост главы СБУ кандидатуру Василия Малюка, внесённую Владимиром Зеленским
Генерал-майор Василий Малюк. Фото © Wikipedia / Security Service of Ukraine
Верховная рада голосованием во вторник утвердила кандидатуру Василия Малюка на пост руководителя СБУ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале украинский депутат и участник голосования Алексей Гончаренко.
Малюк с июля 2022 года находится в статусе исполняющего обязанности главы СБУ вместо отправленного в отставку экс-главы ведомства Ивана Баканова. Видимо, руководство страны службой Малюка довольно. Именно его кандидатуру президент Украины Владимир Зеленский ранее внёс в украинский парламент.
39-летний Василий Малюк в прошлом занимал должность первого замначальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, был заместителем министра внутренних дел и заместителем председателя Службы безопасности Украины. 1 декабря 2022 года ему присвоено звание генерал-майора.
Напомним, что назначению Малюка предшествовали массовые обыски у представителей политической и бизнес-элиты. Так, силовики нагрянули к украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Следственные мероприятия проводились в рамках расследования махинаций в "Укртатнафте" и "Укрнафте". Также у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова прошли обыски по делу о крушении вертолёта с руководством министерства в Броварах. Ещё СБУ нагрянула к исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксане Датий.