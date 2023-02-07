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7 февраля, 09:27

Назначен новый руководитель СБУ

Верховная рада утвердила на пост главы СБУ кандидатуру Василия Малюка, внесённую Владимиром Зеленским

<p>Генерал-майор Василий Малюк. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SSU_report_on_liberation_of_the_defenders_of_Azovstal,_2022.09.21_(02).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Security Service of Ukraine</p>

Генерал-майор Василий Малюк. Фото © Wikipedia / Security Service of Ukraine

Верховная рада голосованием во вторник утвердила кандидатуру Василия Малюка на пост руководителя СБУ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале украинский депутат и участник голосования Алексей Гончаренко.

Малюк с июля 2022 года находится в статусе исполняющего обязанности главы СБУ вместо отправленного в отставку экс-главы ведомства Ивана Баканова. Видимо, руководство страны службой Малюка довольно. Именно его кандидатуру президент Украины Владимир Зеленский ранее внёс в украинский парламент.

39-летний Василий Малюк в прошлом занимал должность первого замначальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, был заместителем министра внутренних дел и заместителем председателя Службы безопасности Украины. 1 декабря 2022 года ему присвоено звание генерал-майора.

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Напомним, что назначению Малюка предшествовали массовые обыски у представителей политической и бизнес-элиты. Так, силовики нагрянули к украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Следственные мероприятия проводились в рамках расследования махинаций в "Укртатнафте" и "Укрнафте". Также у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова прошли обыски по делу о крушении вертолёта с руководством министерства в Броварах. Ещё СБУ нагрянула к исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксане Датий.

Марина Калегина

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