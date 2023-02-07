Назначен новый руководитель СБУ

Верховная рада голосованием во вторник утвердила кандидатуру Василия Малюка на пост руководителя СБУ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале украинский депутат и участник голосования Алексей Гончаренко.

Малюк с июля 2022 года находится в статусе исполняющего обязанности главы СБУ вместо отправленного в отставку экс-главы ведомства Ивана Баканова. Видимо, руководство страны службой Малюка довольно. Именно его кандидатуру президент Украины Владимир Зеленский ранее внёс в украинский парламент.