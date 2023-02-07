В России разработали единый тест для определения коронавируса, гриппа и ещё шести вирусов

Российские учёные разработали единый тест, который позволит определить наличие у человека восьми вирусных заболеваний, в том числе CoViD-19 и гриппа. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе разработчика — компании "Система-Биотех".

"Научная лаборатория, занимающаяся разработками в области молекулярной биологии, генетики и клеточных технологий, разработала единый тест, способный менее чем за 30 минут определить наличие у человека одного из восьми острых респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём и вызывающих массовое заражение людей", — заявили в компании.

Для этого у человека будут брать ротоглоточные или носоглоточные мазки, а само исследование займёт около получаса. По словам разработчиков, точность результата составит 97%, тест же позволяет пациенту не делать множество различных исследований и сразу определить, чем он болеет.