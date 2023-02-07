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7 февраля, 09:03

"Вовремя сориентировался": В ГД объяснили, почему Арестович "переобулся" и начал говорить правду

Депутат Журавлёв: Арестович "проткнул" раздувшийся пузырь киевской пропаганды

<p>Алексей Арестович. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oleksiy_Arestovych_(24-02-2022).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Office of the President of Ukraine</p>

Алексей Арестович. Обложка © Wikipedia / Office of the President of Ukraine

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович "проткнул пузырь", который раздувала украинская пропаганда. Он начал говорить правду, неприятную Киеву. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Давно понятно было, что информационный пузырь проткнут как раз те крысы, что первыми сбежали с тонущего корабля под названием "Украина", и Арестович как раз из их числа. Он враг, но умный и хитрый, вовремя сориентировался по поводу направления дующего ветра и говорит правду, пусть она Киеву и неприятна", — сказал депутат.

По мнению политика, киевский режим беззастенчиво врёт народу и внушает идею о том, что он лучше русского. Однако о печальном для ВСУ положении на фронте говорят и сами бойцы, и их семьи. А репортёры и вовсе утверждают, что украинский новобранец вряд ли протянет в Артёмовске больше четырёх часов.

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"От Украины, вечно ноющей и жалующейся, постепенно начинают уставать и на Западе, где воевать "до последнего украинца" готовы, а вот снимать с себя последние портки, чтобы обеспечить страну военной техникой, — нет. Зеленский перетряхивает свою команду и то увольняет, то прощает министра обороны Резникова, с которым делит сверхдоходы от распила тех самых денег западной помощи", — заключил Журавлёв.

Ранее бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ожидания украинцев о завершении вооружённого конфликта могут не оправдаться. Он считает, что для победы Украине нужно 400 тысяч подготовленных солдат в натовской экипировке, но таких сил у страны нет.

Ольга Годуненко

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