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7 февраля, 09:13

СБУ обвинила жену Медведчука в финансировании Росгвардии и МВД России

СБУ предъявила обвинение супруге Виктора Медведчука

<p>Жена Виктора Медведчука. Обложка © Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=jOTrXwq0ILU" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Оксана Марченко</a></p>

Жена Виктора Медведчука. Обложка © Кадр из видео YouTube / Оксана Марченко

Служба безопасности Украины предъявила обвинение супруге бывшего народного депутата Виктора Медведчука Оксане Марченко. В ведомстве утверждают, что она является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, "которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД России" в Крыму.

"Следователи сообщили Оксане Марченко и руководителю аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины "Финансирование действий, совершённых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы Украины", — сообщает пресс-служба СБУ.

Обыски, проведённые оперативниками у фигурантов уголовного дела. Фото © Telegram / СБУ

Обыски, проведённые оперативниками у фигурантов уголовного дела. Фото © Telegram / СБУ

Обыски, проведённые оперативниками у фигурантов уголовного дела. Фото © Telegram / СБУ

Обыски, проведённые оперативниками у фигурантов уголовного дела. Фото © Telegram / СБУ

Оперативники провели в Киеве 11 обысков в компаниях, связанных с Марченко, а также в домах у их директоров и совладельцев. На опубликованных ведомством фото демонстрируются картины, скульптуры и антиквариат, найденные, видимо, у тех, кто проходит по уголовному делу. Однако, какое отношение эти предметы имеют к уплате налогов на территории Крыма, не уточняется. Как заявили в ведомстве, общая сумма осуществлённых платежей через несколько компаний в пользу РФ составляет более 50 миллионов гривен. Согласно украинскому законодательству, Марченко теперь грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Медведчук заявил, что Зеленский хочет уничтожить его как политика

Медведчук заявил, что Зеленский хочет уничтожить его как политика

Напомним, 10 января президент Незалежной Владимир Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства. Под его гнев попали также Андрей Деркач, Тарас Козак и Ренат Кузьмин. А 13 января Верховная рада лишила всех четверых депутатских мандатов.

Наталья Исакова

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