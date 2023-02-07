СБУ обвинила жену Медведчука в финансировании Росгвардии и МВД России

Оперативники провели в Киеве 11 обысков в компаниях, связанных с Марченко, а также в домах у их директоров и совладельцев. На опубликованных ведомством фото демонстрируются картины, скульптуры и антиквариат, найденные, видимо, у тех, кто проходит по уголовному делу. Однако, какое отношение эти предметы имеют к уплате налогов на территории Крыма, не уточняется. Как заявили в ведомстве, общая сумма осуществлённых платежей через несколько компаний в пользу РФ составляет более 50 миллионов гривен. Согласно украинскому законодательству, Марченко теперь грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.