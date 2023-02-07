СБУ обвинила жену Медведчука в финансировании Росгвардии и МВД России
СБУ предъявила обвинение супруге Виктора Медведчука
Жена Виктора Медведчука. Обложка © Кадр из видео YouTube / Оксана Марченко
Служба безопасности Украины предъявила обвинение супруге бывшего народного депутата Виктора Медведчука Оксане Марченко. В ведомстве утверждают, что она является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, "которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД России" в Крыму.
"Следователи сообщили Оксане Марченко и руководителю аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины "Финансирование действий, совершённых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы Украины", — сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники провели в Киеве 11 обысков в компаниях, связанных с Марченко, а также в домах у их директоров и совладельцев. На опубликованных ведомством фото демонстрируются картины, скульптуры и антиквариат, найденные, видимо, у тех, кто проходит по уголовному делу. Однако, какое отношение эти предметы имеют к уплате налогов на территории Крыма, не уточняется. Как заявили в ведомстве, общая сумма осуществлённых платежей через несколько компаний в пользу РФ составляет более 50 миллионов гривен. Согласно украинскому законодательству, Марченко теперь грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, 10 января президент Незалежной Владимир Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства. Под его гнев попали также Андрей Деркач, Тарас Козак и Ренат Кузьмин. А 13 января Верховная рада лишила всех четверых депутатских мандатов.