Актёра из "Улиц разбитых фонарей" поймали с наркотиками в Москве

Задержание произошло в районе четырёх часов утра 7 февраля на проспекте Мира. Хайрутдинов в этот момент ехал в такси, которое остановили сотрудники ДПС. Актёр странно себя вёл, чем и привлёк внимание правоохранителей. В итоге они нашли у него несколько граммов наркотиков. Хайрутдинов сразу же признался, что как раз ездил за "товаром", на который потратил 12 тысяч рублей. При этом часть он употребил сразу после покупки, а вторую отложил на попозже. Теперь актёру, который играл полицейских в сериалах "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей", может грозить до 15 лет тюрьмы.