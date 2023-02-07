Актёра из "Улиц разбитых фонарей" поймали с наркотиками в Москве
Актёра сериала "Тайны следствия" Радмила Хайрутдинова задержали с наркотиками в Москве
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В Москве задержали 30-летнего актёра Радмила Хайрутдинова, у которого полицейские обнаружили около восьми граммов запрещённых веществ. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Задержание произошло в районе четырёх часов утра 7 февраля на проспекте Мира. Хайрутдинов в этот момент ехал в такси, которое остановили сотрудники ДПС. Актёр странно себя вёл, чем и привлёк внимание правоохранителей. В итоге они нашли у него несколько граммов наркотиков. Хайрутдинов сразу же признался, что как раз ездил за "товаром", на который потратил 12 тысяч рублей. При этом часть он употребил сразу после покупки, а вторую отложил на попозже. Теперь актёру, который играл полицейских в сериалах "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей", может грозить до 15 лет тюрьмы.
Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковных Мытищах силовики задержали более 50 человек, которые могут быть причастны к продаже наркотиков и оружия. Все они в этот момент были на сходке в ресторане "Гранада".