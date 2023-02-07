36,6 больше не норма: Как микробы влияют на снижение температуры тела и чем это грозит

Температура тела человека в последние несколько десятилетий снижается, о чём свидетельствуют наблюдения медиков. Однозначного ответа, почему это происходит, пока нет, однако недавно учёные из Мичиганского университета предположили, что всему виной кишечные микробы.

Измерять температуру тела первым начал немецкий врач Карл Вундерлих в середине XIX века, он и вывел норму — 36,6 градуса, если измерять в подмышечной впадине, и 37 градусов — если термометр находится во рту. При этом верхний порог для здоровья человека учёный "установил" на уровне 37,5 градуса.

Проверить заключения врача решили только в 1992 году. Американские исследователи выяснили, что у большинства из 148 участников эксперимента температура ниже установленных Вундерлихом параметров на 0,4–0,5 градуса, при этом она меняется в течение дня. А в 2017 году учёные Гарвардской медицинской школы опубликовали первые результаты долгосрочных наблюдений, согласно которым средняя температура при оральном замере составила 36,6 градуса, при подмышечном — 36,1. Верхнее значение сохранилось прежним — 37,5 градуса.

На основе различных исследований учёные из Стэнфордского университета пришли к выводу, что тренд на снижение действительно есть, а нормальная температура тела человека уменьшается примерно на 0,03 градуса за десятилетие. Считается, что это происходит из-за ослабления хронических воспалительных процессов, которое произошло благодаря доступности питания, более комфортных условий жизни, развития гигиены и медицины. Однако недавнее исследование биологов из Мичиганского университета указывает, что ключевым фактором могут быть кишечные микробы.

Учёные обнаружили, что у пациентов с сепсисом сильно варьируется состав микробиоты в зависимости от температуры — с её ростом увеличивается число бактерий из группы фирмикутов, которые производят важные вещества для роста и здоровья организма, влияют на иммунный ответ и метаболизм. Тесты на мышах подтвердили полученные выводы. Так, у животных без этих бактерий была более низкая температура тела по сравнению с обычными мышами. При этом грызуны из второй контрольной группы "охлаждались" после того, как им давали антибиотики.

Исследователи не исключают, что снижение температуры тела человека могло произойти в том числе из-за активного использования антибактериальных препаратов в последние десятилетия. По мнению учёных, благодаря полученным выводам в будущем можно будет разработать методы управления температурой при лечении сепсиса, что увеличит шансы на выживание тяжёлых больных.